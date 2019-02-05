بالصور.. «سوق الجمعة» تعقد اجتماعًا لبحث الصعوبات أمام تنفيذ مشروع طريق العمروص القديم

«سوق الجمعة» تعقد اجتماعًا لبحث الصعوبات أمام تنفيذ مشروع طريق العمروص القديم

عقد وكيل بلدية سوق الجمعة رياض بيرام، اجتماعًا ظهر الإثنين، بمقر الشركة المتعاقدة على تنفيذ مشروع طريق العمروص القديم، لمناقشة الصعوبات التي واجهت الشركة في الأيام السابقة عند شروعها في تنفيذ المشروع.

حضر الاجتماع، رئيس اللجنة المشكلة من وزارة الحكم المحلي للإشراف على تنفيذ المشروع عبدالرزاق نشنوش، ومندوبون عن شركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي وشركة هاتف ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع عرض الصعوبات التي واجهت الشركة في الأيام السابقة عند شروعها في التنفيذ، حيث تمت مناقشة آلية لتجاوز هذه الصعوبات، ووضع الحلول اللازمة كلاً وفق اختصاصه، وبدعم من البلدية في التواصل مع مختلف الجهات لتسهيل الإجراءات التي تكفل سرعة الإنجاز.

يأتي هذا الاجتماع بعد الزيارة الميدانية التي قام بها الوكيل ظهر أول أمس الأحد لموقع المشروع صحبة اللجنة المشرفة والشركة المنفذة وشركة الكهرباء نوقش فيها الإشكاليات التي تبطئ سير العمل بالمشروع وضرورة تداركها بشكل عاجل.

«سوق الجمعة» تعقد اجتماعًا لبحث الصعوبات أمام تنفيذ مشروع طريق العمروص القديم

«سوق الجمعة» تعقد اجتماعًا لبحث الصعوبات أمام تنفيذ مشروع طريق العمروص القديم

«سوق الجمعة» تعقد اجتماعًا لبحث الصعوبات أمام تنفيذ مشروع طريق العمروص القديم

«سوق الجمعة» تعقد اجتماعًا لبحث الصعوبات أمام تنفيذ مشروع طريق العمروص القديم