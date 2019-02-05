لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب تتفقّد مخازن إمداد فزّان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 07:55 صباحا
لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب تتفقّد مخازن إمداد فزّان. (صحة الوفاق)

تفقدت لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية الواقعة في المنطقة الجنوبية مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان، في خامس أيام زياراتها التفقدية للمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية في مدن ومناطق الجنوب.

وقال رئيس اللجنة، الطاهر عبدالعزيز سليمان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، مساء الإثنين، إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المخازن والتأكد من سلامتها وطريقة حفظها وتخزينها، إلى جانب الاطلاع على تاريخ صلاحيتها.

وتوجهت اللجنة إلى واحة تراغن الواقعة في الجنوب الغربي من ليبيا لزيارة مستشفى تراغن العام، بهدف الاطلاع على سير العمل داخل المستشفى وتحديد احتياجاته.

ووفقًا لما جاء في تقييم رئيس اللجنة فإن مستشفى تراغن يمثل «نموذجًا جيدًا للمستشفيات الليبية القابلة للتطوير والتي يمكن استغلالها في توطين العلاج بالداخل».

وتعد تراغن رابع مدن ومناطق الجنوب التي تزورها اللجنة منذ أن بدأت سلسلة زياراتها للمرافق الصحية يوم الأربعاء الماضي انطلاقًا من بلدية الشاطئ متجهة إلى مدينة سبها ثم أوباري؛ بعد أن زارت أكثر من 27 مركزًا صحيًا وتخصصيًا ومستشفى قروي وعام؛ بهدف الاطلاع على سير العمل داخلها وتحديد احتياجاتها الفعلية.

يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 33 لسنة 2019 ما زالت تواصل زياراتها المرافق الصحية داخل مدن ومناطق الجنوب؛ كما تضم في عضويتها كلاً من مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم عفان، ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي عبدالرحمن عمير.

لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب تتفقّد مخازن إمداد فزّان. (صحة الوفاق)
لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب تتفقّد مخازن إمداد فزّان. (صحة الوفاق)
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