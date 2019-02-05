مؤسسة النفط تتابع تنفّيذ مشاريع تنموية بمنطقة الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 01:54 صباحا
وفد من المؤسسة الوطنية للنفط يزور مدينتي جالو وأجخرة في منطقة الواحات

زار وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، مدينتي جالو وأجخرة في منطقة الواحات، الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة بتنفيذها في المنطقة، والتي تتضمن «تطوير مباني في كلية الهندسة بمدينة جالو، وصيانة الطريق الرابط بين مدينتي أوجلة وأجدابيا، وتسليم سيارة مطافئ إلى هيئة السلامة الوطنية بالواحات».

كما تتضمن البرامج التنموية التي تُنفذها مؤسسة النفط «تسليم عشر مضخات مياة ذات قدرة عالية إلى بلدية جالو، وتجهيز فصول دراسية متكاملة وتوريد معدات ومنظومات الطاقة الشمسية والمتجددة بالمعهد العالي للشؤون النفطية بمدينة أجخرة، والذي تقوم المؤسسة بدعمه، بالشراكة مع شركة أو إم ڤي».

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أن الزيارات التفقدية للمؤسسة تأتي «لضمان حسن سير برامج التنمية المستدامة التي تقوم بتنفيذها لدعم المناطق المجاورة للحقول والمواقع النفطية في كافة أرجاء البلاد، وذلك من حيث التسليم والالتزام بالشفافية في استخدام التمويل».

ترأس وفد المؤسسة المهندس خالد بو خطوة، مدير عام الإدارة العامة للأمن والصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة، رفقة الدكتور شعيب الأمين، عميد بلدية جالو، وجمعة شيتا نائب مدير شركة أو إم ڤي فرع ليبيا، والعميد عبد العزيز العرفي مدير فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، والعقيد عبدالحفيظ العباني مدير فرع الهيئة الوطنية للسلامة بالواحات.

وفد من المؤسسة الوطنية للنفط يزور مدينتي جالو وأجخرة في منطقة الواحات
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