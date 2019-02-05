الناظوري يطالب أجهزة الضبط الأمني بعدم التأخير في إحالة كافة الوقائع للنيابة العامة

رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري

طالب رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري مسؤولي الأجهزة والإدارات الأمنية ذات الاختصاص الضبطي، بضرورة التنسيق مع الغرفة لتنفيذ أية وقائع تواجههم مشكلة إزاءها بعد مباشرة مراحل الضبط الإداري والقضائي.

وقالت الناظوري في خطاب وجّهه إلى مسؤولي أجهزة الضبط إلى أنّه «في حال إنجاز مراحل الضبط الإداري والقضائي في أي من الوقائع التي ينظمها اختصاصكم النوعي ثم واجهتكم مشكلة ما متعلقة بالعجز في التنفيذ، لأي سبب كان عندها تتخذ إجراءاتكم بالتنسيق مع الغرفة للتنفيذ».

الناظوري يؤكد ضرورة التنسيق للسيطرة على الصعوبات أمام العملية الأمنية ببنغازي

وأشار إلى ضرورة إحالة كافة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، قائلاً: «إنه لا يستوي تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب أن يهمل أي إجراء، فإصباغ الشرعية على الشكاوي والإحالة للنيابة العامة والتنفيذ هي مراحل أولى تباشر بمعرفتكم ويظل تدخلنا لاحقاً لهذه المرحلة والمتعلق فقط بالدعم حال العجز عن التنفيذ».