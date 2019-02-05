الناظوري يطالب أجهزة الضبط الأمني بعدم التأخير في إحالة كافة الوقائع للنيابة العامة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 12:48 صباحا
رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري

طالب رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري مسؤولي الأجهزة والإدارات الأمنية ذات الاختصاص الضبطي، بضرورة التنسيق مع الغرفة لتنفيذ أية وقائع تواجههم مشكلة إزاءها بعد مباشرة مراحل الضبط الإداري والقضائي.

وقالت الناظوري في خطاب وجّهه إلى مسؤولي أجهزة الضبط إلى أنّه «في حال إنجاز مراحل الضبط الإداري والقضائي في أي من الوقائع التي ينظمها اختصاصكم النوعي ثم واجهتكم مشكلة ما متعلقة بالعجز في التنفيذ، لأي سبب كان عندها تتخذ إجراءاتكم بالتنسيق مع الغرفة للتنفيذ».

الناظوري يؤكد ضرورة التنسيق للسيطرة على الصعوبات أمام العملية الأمنية ببنغازي

وأشار إلى ضرورة إحالة كافة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، قائلاً: «إنه لا يستوي تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب أن يهمل أي إجراء، فإصباغ الشرعية على الشكاوي والإحالة للنيابة العامة والتنفيذ هي مراحل أولى تباشر بمعرفتكم ويظل تدخلنا لاحقاً لهذه المرحلة والمتعلق فقط بالدعم حال العجز عن التنفيذ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف
منوعات
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكثير من معجون الأسنان يعرّض الأطفال لهذا الخطر