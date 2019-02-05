تجهيز عيادة لعلاج مرض اللشمانيا بمنطقة دحمان في صبراتة

حالة مصابة بمرض «اللشمانيا» تتلقى العلاج. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي صبراتة عن تجهيز عيادة خاصة بعلاج مرض اللشمانيا بمنطقة دحمان بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية صبراتة من أجل تخفيف الضغط الحاصل على مستشفي صبراتة من كافة المنطقة الغربية.

وأشار المكتب الإعلامي عبر صفحة «فيس بوك»، إلى أن جامعة صبراتة ستتكفل بوضع خطة توعوية داخل الكليات الواقع ببلديات المنطقة الغربية.

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وذكرت بلدية صبراتة أن عدد الحالات المصابة بالليشمانيا بلغت 77 حالة مصابة بالمرض في المدينة.

وحذر مجلس صبراتة مخطورة الوضع، مطالبًا مديري مكاتب شؤون الإصحاح البيئي والخدمات الصحية وفروع جهاز الحرس البلدي ورئيس جامعة صبراتة وعدة الإدارات ذات الاختصاص بوضع برنامج مستعجل لمكافحة مرض اللشمانيا الجلدية بالمنطقة.