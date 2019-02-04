«تعليم الوفاق» تناقش دعم راغبي الدراسات العليا في الداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 11:48 مساء
اجتماع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني مع عميد الأكاديمية الليبية وعدد مسؤولي الوزارة

أكد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، دعم الوزارة للدراسات العليا بالداخل وتشجيعها للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا بالداخل بالجامعات والأكاديمية الليبية وفروعها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عميد الأكاديمية الليبية د.مصطفى الجرنازي، وعميدي فروعها بمدينتي بنغازي ومصراتة، د.أحمد على بالتمر، ود.على محمد رمضان، بحضور مدير إدارة الدراسات العليا بالداخل بالوزارة د.سعيد معيوف، ومستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي د.عبد المنعم أبولائحة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة مصطفى حمزة.

وناقش الاجتماع «معالجة الأوضاع المالية للأكاديمية الليبية فرع بنغازي والمتمثلة في مكافأة التدريس، والإشراف لأعضاء هيئة التدريس، والذي أكد في صدده وزير التعليم بأن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها من أجل العمل على تذليله»، وفق قوله.

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وأشار بيان نشرته وزارة التعليم على «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع ناقش الوضع الحالي لهيكلية الأكاديمية وتبعية فروعها، وآلية إعداد دراسة شاملة لإعادة النظر في الهيكلية، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متخصصة للعمل في هذا الشأن.

وأضاف البيان أنّ الوزير أعطي خلال الاجتماع تعليماته بمنح الإذن للأكاديمية الليبية باستئناف قبول وتسجيل الطلبة الراغبين في الدراسات العليا بها.

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