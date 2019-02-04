مؤتمر تاموسني الرابع يقرّ عدة بنود بشأن الثقافة الأمازيغية

جانب من أعمال مؤتمر تاموسني الرابع في بلدية يفرن (الإنترنت)

قال رئيس قسم الإعلام ببلدية يفرن عماد فارس، إنّ مؤتمر تاموسني الرابع شهد الاتفاق على اختيار كل عام إحدى البلديات لتكون عاصمة الثقافة الأمازيغية في ليبيا، وتقام بها معظم الأعمال والبرامج التعليمية والثقافية المشتركة، والتزام مراقبات التعليم بتقديم مقترحاتها المتعلقة بمراجعة المقررات الدراسية فيما يتعلق بالتعابير والأفكار العنصرية.

وعُقد ببلدية يفرن أعمال مؤتمر تاموسني الرابع لبناء الشراكات بين المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسستي الثقافة والتعليم، بحضور ممثلين عن المجالس البلدية ومديري مكاتب الثقافة ومراقبي التعليم والمجلس الأعلى الأمازيغي ومؤسسات المجتمع المدني.

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وأشار عماد فارس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إنه جرى اتخاذ إجراءات بخصوص مادة اللغة الأمازيغية ضمن صحيفة تقييم الطالب، واعتماد العاصمة طرابلس كمقر دائم للاحتفال الرسمي برأس السنة الأمازيغية، ومطالبة المجلس الرئاسي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، واعتماد مسابقات (الخط الأمازيغي - المسرح المدرسي) كبرامج سنوية مشتركة بين مراقبات التعليم ومكاتب الثقافة بدعم المجالس البلدية.

وأوضح فارس جرى تشكيل لجنة تعنى بإصلاحات المجلس الأعلى وتحديد موعد للانتخابات، وذلك في إطار العمل المدني، وتشكيل لجنة تعنى بصياغة مذكرة شاملة في إطار التوصيات للملتقى الوطني الجامع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على أن تكون الجلسة القادمة في 4 أبريل ببلدية وازن.