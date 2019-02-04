ورشة عمل حول مناهج التعليم الأجنبي في ليببا

شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، مديري مدارس التعليم الأجنبي وأولياء أمور الطلبة الدارسين بهذه المدارس لحضور ورشة عمل حول مناهج التعليم الأجنبي.

وأشارت إدارة التعليم الخاص، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ ورشة العمل ستناقش مناهج التعليم الأجنبي، الاعتمادات والتحديات التي يواجهها، وذلك يوم الخميس المقبل بحضور وزير التعليم عثمان عبدالجليل، بمدرج الأكاديمية الليبية بجنزور.

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وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أجرت خلال الفترة الماضية عدة إصلاحات بقطاع التعليم، سواء على مستوى الأبنية التعليمية أوالتدريس والمناهج، من بينها استراتيجية تضمن معايير دولية في النظام التعليمي، أسفرت عن تدني نسب النجاح في أغلب الشهادات العامة.