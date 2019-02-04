نزلاء دار المسنين في مسة يضربون عن الطعام لإثناء بريدان عن استقالته

نزلاء دار مسنين في ماسة (فيسبوك)

أضرب نزلاء دار المسنين في بلدة مسة 20 كلم غرب مدينة البيضاء، عن الطعام لإثناء رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالحكومة الموقتة أحمد خليفة بريدان عن استقالته.

ووفق تدوينات لنشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن عددًا من نزلاء دار المسنين يطالبون بعدول مدير صندوق التضامن أحمد خليفه بريدان عن استقالته.

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وأرجع عدد من المعلقين عبر موقع التواصل الاجتماعي موقف النزلاء الرافض للاستقالة، إلى علاقة طيبة تربطهم بمدير الصندوق، فيما أشاد آخرون بأداء بريدان في عمله.

إحدى نزيلات دار مسنين في ماسة (فيسبوك)