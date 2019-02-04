طبرق تستعد للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 04 فبراير 2019, 09:29 مساء
استعدادات طبرق للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير. (الإنترنت)

بدأ عدد من النشطاء في مدينة طبرق مساء اليوم الإثنين بتركيب علم جديد على السارية الموجودة بميدان الشهداء وسط المدينة في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011.

وقال رئيس تنسيقية المجتمع المدني طبرق حسين الصغير لـ«بوابة الوسط» إن أهالي طبرق يستعدون للاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة في احتفالية ستقام بميدان الشهداء وسط المدينة بمشاركة كافة أبنائها، مؤكدا أن «ثورة 17 فبراير ثورة كل الليبيين».

وأضاف الصغير أنهم بدأوا استعداداتهم للاحتفالات بتركيب سارية علم جديدة بميدان الشهداء «تعبيرا عن سعادتنا بهذه المناسبة وسوف نقوم بتنظيف الميدان وتركيب أعلام بكافة أنحاء المدينة وسوف يقام حفل خطابي بالمناسبة بميدان الشهداء».

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