المشري يزور واشنطن الخميس المقبل

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (بوابة الوسط)

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، أن رئيسه خالد المشري سيزور واشنطن الخميس المقبل 7 فبراير، حيث من المقرر أن «يلقي كلمة في الكونغرس الأميركي بعنوان (مستقبل ليبيا)».

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ رئيس المجلس خالد المشري، تلقى دعوة من الكونجرس الأميركي لزيارة العاصمة واشنطن وحضور يوم الإفطار الوطني في السابع من فبراير الجاري، وهو حدث سنوي يحضره رئيس الولايات المتحدة.

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وأضاف أنّ المشري سيلتقي، خلال الزيارة، عددًا من أعضاء الكونجرس، وممثلين عن الحكومة الأميركية، كما «سيُلقي كلمةً في الكونغرس بعنوان (مستقبل ليبيا)»، كما سيلقي خطابين في المجلس الأطلنطي، ومركز الاهتمام الوطني، وفق البيان.