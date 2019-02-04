إصابة مدنيين وعنصر أمن برصاص عشوائي في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 04 فبراير 2019, 08:55 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث

أصيب مدنيان اثنان، وعنصر أمن برصاص عشوائي في أماكن متفرقة بمدينة بنغازي شرق البلاد. 

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن المستشفى استقبل هبة خليفة بركة (22 عامًا) أصيبت بشظايا طلق ناري عشوائي في الكتف الأيسر بمنطقة الكيش، كما أصيب سيفان محمد فرج الفقي (39 عامًا) أحد عناصر الأمن بطلق ناري في الرجل اليمنى بمنطقة الحدائق، وأصيب زبير محمد الساحلي (28 عامًا) بطلق ناري في الكتف الأيمن بشارع جمال عبدالناصر.

إصابة مدني برصاص عشوائي بمنطقة الماجوري في بنغازي

وأوضحت البرغثي أن المصابين تلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين.

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