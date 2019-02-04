أحمد حمزة يلتقي السفير الإسباني لدى ليبيا

عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة يلتقي سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا«فرانسيسكو دي ميغيل».

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة، اليوم الإثنين، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا «فرانسيسكو دي ميغيل».

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.

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وكان السفير الإسباني بحث في وقت سابق تفعيل الاتفاقات الموقَّعة بين البلدين، بالإضافة إلى دور دعم إسبانيا فرص الاستقرار في ليبيا، أهمية دورها في معالجة ظاهرة الهجرة، وذلك خلال لقائه بعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان.