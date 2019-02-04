بروتوكول تعاون ليبي مصري في مجال مواد البناء

مراسم توقيع البروتوكول في القاهرة. (بوابة الوسط)

وقعت الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة بروتوكول تعاون مع غرفة مواد البناء المصرية اليوم الإثنين في القاهرة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال مواد البناء، خاصة مع حاجة السوق الليبي لمواد خام البناء اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار.

وأكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية هاني سفراكس خلال مراسم توقيع البروتوكول أهمية السير بخطوات جادة نحو تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين، داعيًا إلى إزالة العوائق التجارية بين مصر وليبيا.

بدوره، اعتبر رئيس غرفة مواد البناء المصرية أحمد عبدالحميد أن توقيع هذا البروتوكول خطوة هامة على طريق إعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع كافة إمكانياتها أمام الأشقاء الليبيين في هذا المجال.

من جهته، دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الليبي محمد الرعيض الى تنشيط حركة الصادرات المصرية الي ليبيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد الوكيل، والقائم بأعمال القنصلية الليبية في الإسكندرية د.صالح السعدي.