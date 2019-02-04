توزيع أكثر من 26 ألف كيس من الدقيق المدعوم على المخابز العاملة في البطنان

الحرس البلدي يتابع توزيع الدقيق على مخابز البطنان. (الإنترنت)

باشر صندوق موازنة الأسعار في طبرق، اليوم الإثنين، في توزيع أكثر من 26 ألف كيس من الدقيق المدعوم على المخابز العاملة في نطاق منطقة البطنان شرق البلاد تحت إشراف مراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» إن صندوق موازنة الأسعار بطبرق باشر اليوم «توزيع 26620 كيس دقيق مدعوم على 119 مخبزًا بنطاق منطقة البطنان حسب الكثافة السكانية لكل منطقة».

وأضاف زاكي أن المجلس التسييري لبلدية طبرق «هو الذي أشرف على عملية توزيع الدقيق المدعوم» على المخابز، محذرًا جميع أصحاب المخابز من التلاعب بالوزن والتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد لرغيف الخبز.

وطالب زاكي جميع المخابز العاملة في نطاق البطنان بضرورة التقيد بوزن رغيف الخبز المحدد بـ 120 غرامًا والسعر المقرر بــــ 10 قروش للرغيف الواحد حسب القوانين واللوائح المنظمة لعمل المخابز والصادرة عن وزارة الاقتصاد، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن كل من يبيع أو يتلاعب بالوزن عند أقرب نقطة أو مركز شرطة.