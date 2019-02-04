بلدية بني وليد تستعد لتنظيم الدورة السابعة للمهرجان السياحي الدولي

لقاء عميد بني وليد مع مدير مكتب السياحة. (الإنترنت)

ناقش عميد بلدية بني وليد، سالم عليوان وعضو المجلس البلدي أبوبكر حامد، مع مدير مكتب السياحة في المدينة عبدالله الناكوع، اليوم الاثنين، استعدادت المكتب لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان بني وليد السياحي الدولي.

وأوضح مدير مكتب السياحة ببني وليد، عبدالله الناكوع لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع ناقش آلية العمل والتجهيز للدورة السابعة للمهرجان السياحي الدولي الذي سينطلق خلال شهر أبريل القادم، منوهًا إلى أنهم اعتمدوا الشعار الرسمي للمهرجان.

وأضاف الناكوع أن المهرجان يتضمن عدة مشاركات من داخل وخارج مدينة بني وليد وعديد العروض الفنية، إضافة إلى إقامة معارض للأزياء التقليدية والأدوات التراثية، فضلًا عن مسابقات للقرآن الكريم وعروض للفروسية الشعبية وأمسيات فنية وشعرية.