سلامة يطلع السراج على آخر ترتيبات عقد الملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 04:32 مساء

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أطلع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على آخر ما اتخذته البعثة الأممية من خطوات وترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريبًا.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء السراج وسلامة الذي جرى اليوم الاثنين بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس بحضور نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية تناول مستجدات الوضع السياسي، وتطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وما أُنجز من الترتيبات الأمنية والوضع في الجنوب.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن الملتقى سيضم ممثلين عن مختلف التوجهات السياسية والمكونات الاجتماعية والثقافية من كافة أنحاء ليبيا. ويستهدف إتمام الاستحقاق الدستوري والانتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيين.

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