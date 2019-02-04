«الرقابة الإدارية» في البيضاء ترصد مخالفات مالية للحكومة الموقتة

رصدت هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء تجاوزات مالية وإدارية ارتكبتها الحكومة الموقتة، مشيرة إلى عدم تسييل الأموال اللازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية من أدوية ومعدات طبية.

وأشار التقرير السنوي للهيئة الصادر في العام 2017 إلى تحويل 896 ألف و467 دينارًا من حساب التحويل إلى حساب التسييرية بالمخالفة للمادة 16 من قانون 3 لسنة 2017 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة، منوهًا إلى «التوسع في الصرف على مهمات السفر، بالمخالفة للقانون 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل».

ورصد التقرير تجاوزات مالية في ديوان رئاسة الوزراء في الجنوب، منها: القيام بشراء 85 سيارة لدوريات الأمن بالجنوب دون تسجيلها بالهيئة العامة للمواصلات، والقيام بشراء سيارة نوع «تويوتا مفخرة» لرئيس ديوان المجلس بالجنوب بقيمة 445 ألف دينار بالمخالفة للقانون المالي للدولة، فضلًا عن توريد تجهيزات ذات طابع أمني للمنطقة الجنوبية بقيمة 9.15 مليون دينار.

وأكد التقرير أن «جميع الملصقات الضريبية الخاصة بالتوريدات والتجهيزات لديوان الجنوب غير صحيحة وليست صادرة عن مصلحة الضرائب بنغازي».

ولفت إلى «التوسع في صرف 93 إعانة ومنحة دون تحديد أسباب صرفها وبقيم متفاوتة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».

وأشار إلى «صرف أكثر من 7 ملايين دينار لبعض البلديات مثل القبة، وشحات، وسلوق، ولالي من حساب التحويل»