السراج يقبل أوراق اعتماد سفراء مالطا وتركيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 02:59 مساء
السراج مع السفراء الجدد (المجلس الرئاسي)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد كل من كارميلو ساليبا سفيرًا لجمهورية مالطا، وسرحت أكسن سفيرًا لجمهورية تركيا، وجوزيبي ماريا بوتشينو سفيرًا لجمهورية إيطاليا.

حضر الاحتفال، بالسفراء الجدد، مدير الإدارة الأوروبية حاجي دهان، ومدير الإدارة الآسيوية عمر الزياني.

وألقى السفراء الجدد كلمات أكدوا فيها عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، معبرين عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

كما أعرب السراج عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتطوير علاقات التعاون، وأن تساهم دولهم بفعالية في مجال الاقتصاد والتنمية وبما يعود بالفائدة المشتركة.

وعبر أيضًا عن تطلعه بأن تباشر سفارة مالطا عملها من العاصمة طرابلس في وقت قريب، أسوة بسفارتي تركيا وإيطاليا، وبما يمكن من سرعة التواصل بين الحكومتين وتوفير الخدمات القنصلية للمواطنين، ويدعم الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

السفراء الجدد (المجلس الرئاسي)
السفراء الجدد (المجلس الرئاسي)
السفراء الجدد (المجلس الرئاسي)
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