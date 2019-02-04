22 شاحنة نقل قمامة تصل طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 04 فبراير 2019, 12:47 مساء
شاحنات القمامة الجديدة التي اشترتها بلدية سوق الجمعة. (الإنترنت)

أعلنت بلدية سوق الجمعة، اليوم الإثنين، وصول 22 شاحنة جديدة لنقل القمامة، للمساهمة في حل أزمة تكدس القمامة التي تعاني منها العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول قسم الإعلام والتواصل بالبلدية، إسلام البهيليل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين بعد الحصول على دعم ورصد مبلغ من المجلس الرئاسي لبلدية سوق الجمعة لحل أزمة القمامة، تم تخصيص المبلغ وشراء الشاحنات.

وتدرس البلدية آلية عمل الشاحنات بتسليمها إلى شركة الخدمات العامة، أو إحدى الشركات المساندة المتواجدة لنقل القمامة المتكدسة في الشوارع، خصوصًا أن البلدية تفتقر الى مكب مرحلي.

ونوه المصدر إلى أنه سيتم نقل القمامة إلى المكب الرئيس مباشرة، الذي يعمل بساعات معينة فقط، مؤكدًا أن أزمة القمامة في طريقها إلى الحل.

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