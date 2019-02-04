هل ستعود ناقلات النفط العملاقة إلى ليبيا في العام 2019؟

ناقلة نفط عملاقة. صورة من شركة «هيلينك للشحن»

قال موقع شركة «هيلينك للشحن» العالمية المتخصصة في أخبار الشحن إن ناقلات النفط العملاقة بإمكانها العودة لنقل النفط من ليبيا، في حال تطبيق خطط استثمارية حالية، من بينها إنشاء ميناء يصلح عمقه لتلك الناقلات.

ونقل الموقع عن تقرير أصدرته شركة «غيبسون» وهي وسيط شحن، الأسبوع الماضي، «أنه في العام 2010 ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى مستوى قياسي ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًّا، غير أنه بعد 9 سنوات يعاني إنتاج الخام للوصول إلى مستوى مستدام بالقرب من مستويات الإنتاج في العام 2010».

وأشار تقرير الموقع إلى أن العام 2018 شهدًا تقدمًا في قطاع النفط، وأن المؤشرات بدت واعدة، إذ وصل متوسط الإنتاج إلى نحو مليون برميل يوميًّا، معتبرًا أن تلك دلائل على على طريق تعافٍ محتمل.

وقالت شركة «غيبسون»: «مع انقسام البلد إلى نصفين، كانت المنشآت النفطية في بعض الأحيان تستخدَم كأداة للمساومة السياسية وعلى المال لمختلف الجماعات للاستيلاء على السلطة»، مضيفة أنه إذا رغبت ليبيا في تحقيق إمكاناتها، فإن حماية حقول النفط هذه من المتمردين ستكون أمرًا أساسيًّا».

وأضافت: «إن ليبيا لا ينقصها بالتأكيد الطموح، مع إعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تعتزم زيادة الإنتاج ليصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًّا بحلول العام 2021، أي بزيادة تقدر بنحو مليون برميل عن مستويات الإنتاج الحالية، في حين ستثتمر أيضًا أكثر من 50 مليار في البنى التحتية».

وأشار صنع الله إلى رغبته في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أنه سيزور الصين في الربع الأول من العام الحالي؛ لمناقشة الاستثمار في الفرص الموجودة في إنتاج النفط والغاز في ليبيا.

وقالت شركة «غيبسون» إن الصين كانت تزيد بثبات وارداتها من الخام الليبي منذ العام 2016 حين كانت تستورد 11 ألف برميل يوميًّا ليصل ذلك المعدل إلى 155 ألف برميل يوميًّا في العام 2018»، لافتة إلى أن استثمار الصين بشكل مباشر قد يمثل إشارة ممكنة لزيادة الواردات من ليبيا في المستقبل، لكنها ستكون استثمارات محفوفة بالمخاطر للغاية.

ويتمثل جزء من خطة الاستثمار في بناء ميناء متطور للغاية يلائم ناقلات النفط العملاقة لكي ترسو به، وفق الشركة التي قالت إن تلك الناقلات العملاقة لم ترسُ في ليبيا لأكثر من خمس سنوات بسبب أعمال البناء في ميناء السدرة.

ووفق الشركة، فقد وافقت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية مؤخرًا على تمويل بناء الميناء جزئيًّا، في حين ستدفع مؤسسة «غويدري غروب» 1.5 مليار دولار لإنشاء المشروع في سوسة، موضحة أن الميناء بالفعل لديه عمق طبيعي يصل إلى 18 مترًا، ليتبقى فقط بضعة مترات ليكون ملائمًا لرسو ناقلات النفط العملاقة.

ولفتت إلى أن السودان وتشاد جيران ليبيا رحبا بالمشروع، وأبديا رغبتهما في استخدام الميناء. وقالت إن هناك آمالًا في الاستفادة من وضعه في موقع استراتيجي للسفن التي تنتقل بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، ومن وإلى الولايات المتحدة.

وبحسب «غيبسون» فإن عودة إنتاج النفط في ليبيا إلى مستوى 1.6 مليون برميل يوميًّا تعتمد إلى حد كبير على الأمن الداخلي وكيفية إدارة البلد، غير أنها قالت إنه «مع الأخذ في الاعتبار تكرار الهجمات المسلحة والتاريخ الحديث لليبيا غير القادرة على متابعة خطط طموحة، يبدو الأمر مستبعدًا على نحو متزايد».

ويعتزم مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تحرير الحقول التي يسيطر عليها «المسلحون»، ويتوقعان أن يرتفع الإنتاج بعد تحرير الحقول وكذلك معدل النمو، وفق تقرير «غيبسون»، التي قالت إنه يتبقى تبين ما إذا كانت تلك العملية ستنفذ بكفاءة وفي وقت قريب.