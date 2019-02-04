بالصور.. لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية تصل أوباري

جانب من الزيارة التفقدية في مستشفيات أوباري (الإنترنت)

وصلت لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية إلى مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، خلال زياراتها التفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد أن أنهت زياراتها لبعض المرافق الصحية بمدينة سبها.

وقالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني وداد أبو النيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن اللجنة أجرت جولة داخل مستشفى أوباري العام، للإطلاع على سير العمل بالمستشفى وتحديد احتياجاته والالتقاء بالعاملين.

شملت الزيارة عددًا من المستشفيات القروية والمراكز الصحية بالمنطقة، من بينها مستشفى الغريفة القروي، ومستشفى الرقيبة القروي، ومستشفى بنت بية القروي، إلى جانب مركز صحي بقرية الأبيض التي تقع عند أول وادي الحياة من الناحية الشرقية.

كما زارت اللجنة أكثر من 25 مركزًا صحيًا وتخصصيًا ومستشفى قرويا وعاما في بلديات الشاطيء، بهدف الإطلاع على سير العمل داخلها وتحديد احتياجاتها الفعلية.

وأجابت أبوالنيران عن سؤال لـ«بوابة الوسط» حول تقارير لجنه تحديد احتياجات المرافق الصحية في مدن ومناطق الجنوب قائلة: «إن هذه اللجنة أعدت لرصد وحصر الاحتياجات والنواقص في المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية والمخازن إيضًا»، مشيرة إلى أن «المرافق الصحية في الجنوب تعاني نقصًا في الأدوية والمستلزمات الصحية والأجهزة والمعدات، وهدف هذه اللجنة هو رصد الاحتياجات حتى تتمكن وزارة الصحة من إعادت التوازن في قطاع الصحة بالجنوب».

يشار إلى أن المرافق الصحية والمستشفيات في ليبيا تعاني نقصًا في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات، وخصوصًا في مدن ومناطق الجنوب.

يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم (33) لسنة 2019 لا زالت تواصل زياراتها للمرافق الصحية بمدن ومناطق الجنوب، وتضم في عضويتها مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم بن عفان، ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي عبد الرحمن عمير.

جانب من الزيارة التفقدية في مستشفيات أوباري (الإنترنت)

جانب من الزيارة التفقدية في مستشفيات أوباري (الإنترنت)