إصابة ثلاثة أطفال في انفجار قنبلة يدوية ببنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي (أرشيفية- بوابة الوسط)

أصيب ثلاثة أطفال في انفجار قنبلة يدوية (رمانة) خلف مستشفى الصدرية، بمنطقة الكويفية أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن المستشفى استقبل عبد الجليل عثمان الزوي (15 عامًا) مصابًا في الوجه والرأس، ومحمود عبد المالك عبد الرحيم (9 أعوام) مصابًا في الظهر والرجل اليمنى، وشقيقه أحمد (15 عامًا) مصابًا في الجبين.

وأوضحت البرغثي أن الأطفال كانوا يلعبون خلف مستشفى الصدرية فعثروا على القنبلة اليدوية ،وعبثوا بها فانفجرت بهم، حيث أصيبوا بشظايا بينهم حالتان إيواء وحالة إسعاف.