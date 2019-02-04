«الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة تغلق الطرق غدًا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية على مناطق شمال البلاد، مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة غدًا على مناطق الشمال الغربي مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق في التجمعات السكنية.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز إلى تجمع سحب رعدية ونزول حبات البرد واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع رياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى (70)كلم - الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم.

ومن المتوقع اضطراب حالة البحر، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق، وتشمل فرصة سقوط الأمطار بداية من يوم غد أغلب مناطق الشمال الشرقي.