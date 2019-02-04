«الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة تغلق الطرق غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 11:42 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية على مناطق شمال البلاد، مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة غدًا على مناطق الشمال الغربي مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق في التجمعات السكنية.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز إلى تجمع سحب رعدية ونزول حبات البرد واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع رياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى (70)كلم - الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم.

ومن المتوقع اضطراب حالة البحر، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق، وتشمل فرصة سقوط الأمطار بداية من يوم غد أغلب مناطق الشمال الشرقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف
منوعات
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
في العدد 167: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي».. وفوضى السفارت الليبية
ليبيا
«فيض الذكريات» جديد الكاتب شكري محمد السنكي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكثير من معجون الأسنان يعرّض الأطفال لهذا الخطر