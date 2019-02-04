اجتماع بين داخلية «الوفاق» و«الموقتة» لتوحيد أمن السواحل

جانب من زيارة مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العقيد البشير بالنور (بوابة الوسط)

عقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العقيد البشير بالنور، ومدير فروع أمن السواحل بالمنطقة الشرقية عقيد أمحمد عبدالكريم أمحمد اجتماعًا موسعًا لبحث آخر التطورات والمستجدات وتوحيد القوة العمومية للإدارة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق مع الهيئة العامة للثروة البحرية بشأن تسليم وتخصيص مبنى ليكون مقرًا لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بنغازي.

وجرى تحديد سقف زمني لتسليم الزوارق الخاصة بفروع المنطقة الشرقية، والعمل على معالجة بعض الإجراءات الإدارية وتوحيد القوة العمومية للإدارة، والاطلاع على الاحتياجات الخاصة بفروع المنطقة الشرقية، والعمل على تذليلها ومعالجة العراقيل ومواجهتها.

وبحث الاجتماع إمكانية استحداث نقاط بحرية جديدة بفروع المنطقة الشرقية، والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.