قافلة طبية لعلاج جرحى الجيش في درنة

قافلة طبية تابعة لوزارة الداخلية التابعة بالحكومة الموقتة. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الموقتة تسيير قافلة أدوية ومعدات لمستشفى الهريش لعلاج جرحى الجيش الوطني بدرنة.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن القافلة التي جرى تسييرها بالتعاون مع شركة «ألفا» للمستلزمات الطبية لتغطية الاحتياجات الضرورية للمستشفى حتى تتمكن الكوادر الطبية من أداء عملها بالشكل المطلوب وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى وجرحى الجيش الوطني.

واندلعت السبت اشتباكات هي الأعنف من نوعها بين قوات الجيش والإرهابيين في المدينة القديمة وسط درنة، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود وسقوط عدد من الجرحى.