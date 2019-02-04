«تعليم الوفاق» تبحث آليات تدشين تقنية التعليم الإلكتروني

وزير التعليم المفوض خلال الاجتماع. (وزارة التعليم)

بحث وزير التعليم المفوض، الدكتور عثمان عبد الجليل، سبل تدشين تقنية التعليم الإلكتروني للصفوف الدراسية الثلاثة (الأول والثاني والثالث) من مرحلة التعليم الأساسي، وذلك انطلاقًا من العام الدراسي المقبل (2019-2020م) .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مديري مراكز ومصالح وإدارات الوزارة لكل من مصلحة المرافق التعليمية، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وإدارة التعليم الخاص وإدارة التعليم الأساسي، والشؤون الإدارية والمالية، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتطرق الاجتماع، الذي حضر وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة جانبًا منه، للتباحث حول آليات ومتطلبات تنفيذ تلك التقنية بالقطاع على مراحل، ابتداءً بالصفوف الدراسية الثلاثة الأولى ووصولًا لكل مراحل التعليم الأساسي.