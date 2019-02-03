حملة أمنية لجمع الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية من المحال التجارية بطبرق

مصادرة أسلحة خلال الحملة في طبرق. (الإنترنت)

بدأت صباح اليوم الأحد دوريات أمنية مشتركة تابعة لمديرية أمن طبرق وجهاز الدعم المركزي في حملة أمنية تستهدف جمع كافة الأسلحة الحربية والذخائر والملابس العسكرية من كافة المحال التجارية المنتشرة في المدينة.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق اتفقا في آخر اجتماع لهما الأسبوع الماضي على تكليف قوة أمنية مشتركة من مديرية الأمن وجهاز الدعم المركزي لجمع السلاح الحربي والذخائر المنتشرة بالمحال التجارية بالإضافة للملابس العسكرية.

وأضاف المصدر أن الدرويات المشتركة انطلقت منذ صباح اليوم لإيقاف كافة المخالفين ومصادرة قطع السلحة والذخائر والملابس العسكرية وإغلاق محالهم التجارية وإحالتهم للتحقيق لدى الجهات المسؤولة والمختصة.

وحذر المصدر الأمني كافة المحال التجارية التي تبيع الأسلحة الخاصة بالصيد من عدم تداول السلاح الحربي وذخيرته، وطالب أصحابها بإبلاغ الجهات المختصة عن كل من يقوم ببيعه أو تسويقه وخاصة من العسكريين أو رجال الشرطة، منوها إلى أن الحملة ستكون مستمرة دون توقف.