المركز الوطني لمكافحة الأمراض يبدأ توزيع العقار المعالج لمرض اللشمانيا

عقار «Glucantime» المعالج لمرض القرحة الشرقية «اللشمانيا». (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه بدأ من صباح اليوم الأحد، في توزيع عقار (Glucantime) المعالج لمرض القرحة الشرقية (اللشمانيا)، مشيرا إلى أنها «حقن» وردتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية التوزيع بدأت «بعد صدور الإفراج الفني من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صباح هذا اليوم»، منوها إلى «تسليم الاحتياج المبدئي للعيادة المرجعية لمرض اللشمانيا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس وعيادة الجلدية بمستشفى الحرابة العام».

كما نوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن عملية التوزيع ستستمر على باقي العيادات المختصة بكافة المناطق خلال الأيام القادمة، مشيدا بدعم المفوض بوزارة الصحة الدكتور احميد بن عمر للمركز.

اقرأ أيضًا: «اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي

وقدر مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، في تصريح إلى جريدة «الوسط» أعداد المصابين بالمرض بنحو أكثر من 5 آلاف حالة مرضية مسجلة دون توفير دواء لهم، محذرًا من استمرار تزايد أعداد وانتشار المرض في مناطق شمال غرب ليبيا من تاورغاء حتى راس اجدير، ومناطق الجبل الغربي حتى مزدة، باسثناء المدن لأن الحشرة المسببة للمرض من القوارض الصحرواية.