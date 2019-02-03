ورشة عمل حول واقع الثروة الحيوانية فى الجنوب بجامعة سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 07:43 مساء
ورشة العمل بقاعة مركز اللغات في جامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظمت كلية الزراعة جامعة سبها اليوم الأحد ورشة عمل تحت عنوان «واقع الثروة الحيوانية فى الجنوب وآفاق تطويرها وتنميتها» بمركز اللغات، استهدفت المستثمرين فى قطاع الثروة الحيوانية ومربي الماشية والمهتمين بقطاع الثروة الحيوانية إلى جانب الراغبيين فى الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيواني والدواجن.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للورشة الدكتور مجدي عبدالفراج عبدالله لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الورشة «هو دراسة وسائل تنمية الثروة الحيوانية بالجنوب الليبي والعمل على تطوير قطاع الدواجن وزيادة إنتاجه إلى جانب الاستفادة من الموراد العلفية المتوفرة محليا لتقليل تكاليف الانتاج وكذلك تسليط الضوء على أهم الأمراض المنتشرة فى المنطقة والعمل على الحد من انتشارها وصناعة اللحوم وتأثيرها على الأمن الغدائي».

وأضاف رئيس اللجنة العلمية للورشة الدكتور سليمان فضل لـ«بوابة الوسط» إن الورشة جرى خلالها عرض ستة أوراق علمية منها «صناعة الدواجن فى الجنوب الليبي المعوقات والحلول والآمال» و«صناعة اللحوم وتأثيرها على الأمن الغدائي» و«رعاية حيوانات المزراعة» و«أمراض الحيونات والدواجن المنتشرة فى مزراع الجنوب ..أسباب انتشارها وطرق الوقاية منها» و«كيفية تققيم الأعلاف الجديدة فى تغدية الحيونات وانخفاض القيمة الغدائية للأعلاف المقدمة للحيونات المجترة».

وأشار الدكتور محمد الزين أحد الحضور لـ«بوابة الوسط» إلى أهمية الورشة فى التعريف بكيفية الاهتمام برعاية الحيوان سواء كان ماشية أو داجن إلى جانب الأمن الغذائي لما له من أهمية لصحة الإنسان وتجنب بعض اللحوم.

وشهدت الورشة حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وأكاديميين وبحاث فى مجال الإنتاج الحيواني إلى جانب طلاب كلية الزراعة والدراسات العليا ومركز البحوث الزراعية والصحة الحيوانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يقلب خسارته لفوز مثير أمام دارنس
رياضة محلية
تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب