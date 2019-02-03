السايح: عملية الاستفتاء متوقفة على تمويل حكومة الوفاق والاستعدادت الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 06:11 مساء
رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. (قناة ليبيا)

قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور «متوقفة على تمويل حكومة الوفاق للعملية والاستعدادت الأمنية في المدن الليبية».

وأكد السايح في مقابلة مع قناة «ليبيا» اليوم الأحد، أن المفوضية جاهزة لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور خلال العام الحالي، لكنها تنتظر استلام تعديلات بعض مواد قانون الاستفتاء من مجلس النواب.

وكشف رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن «الحكومة قررت دراسة توفير ميزانية لإجراء عملية الاستفتاء واستحقاقات العمليات الانتخابية المنتظر إجراؤها العام الحالي».

وأشارت القناة إلى مشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم في اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، المنعقد في الأردن، لمواكبة التطورات الانتخابية العربية والدولية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها ليبيا.

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