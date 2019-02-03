الطويل: القوات التي توجهت للجنوب تابعة للجيش الليبي

قال رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق الوطني، اللواء عبدالرحمن الطويل إن «القوات التي توجهت إلى الجنوب هي قوات تابعة للجيش الليبي» لكنه نفى وجود أي تنسيق مع المنطقة الشرقية بشأن العمليات العسكرية في المنطقة، وفق ما نقلته قناة «ليبيا الأحرار».

وأكد الطويل في تصريحه لقناة «ليبيا الأحرار» اليوم الأحد أن «الجيش الليبي موحد وأن الخلاف بين الأطراف السياسية فقط»، متمنيا في الوقت ذاته أن يجري التنسيق بين جميع وحدات الجيش بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت يوم 16 يناير الماضي عن إطلاق عملية عسكرية في جنوب غرب البلاد تستهدف من خلالها مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة وتأمين المنشآت النفطية.