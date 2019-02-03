التحريات العامة تضبط أدوية غير مرخصة في بنغازي

السيارة المضبوطة بشحنه الأدوية غير المرخصة في بنغازي.(الإنترنت)

تمكن أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط أدوية غير مرخصة في المدينة كانت على متن سيارة قادمة من طرابلس مساء أمس السبت.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الرائد طارق الخراز لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الأدوية جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش والبحث والتحري حيث كانت على متن سيارة نوع (BMW) بيضاء اللون قادمة من العاصمة طرابلس إلى بنغازي.

وأكد الخراز، أن الجهات الأمنية المختصة قامت على الفور بضبط السيارة ومصادرة الشحنة المضبوطة وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لاستيفاء الإجراءات والتحقيقات.