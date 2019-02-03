ديوان المحاسبة في البيضاء يوافق على تخصيص 8.8 مليون دينار لحقل مسلة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 03 فبراير 2019, 02:51 مساء
موقع إنتاج في حقل مسلة. (أرشيفية: الإنترنت)

وافق ديوان المحاسبة في البيضاء على تعاقد شركة الخليج العربي للنفط على توريد وتركيب مشعبات المجمعات (10,9,8) بحقل مسلة بقيمة إجمالية بقيمة إجمالية قدرها 8 ملايين و 833 ألف و550 دينار.

وذكر الديوان، في بيان رسمي، أن رئيسه عمر عبدربه صالح وافق على ما خلصت اليه لجنة دراسة العقود بالديوان ومحضر اجتماعها على إجراءات التعاقد لصالح الشركة.

وفي سبتمبر الماضي، نجحت شركة الخليج العربي في إعادة بئر نفطي للإنتاج في حقل مسلة باستخدام أحدث التقنيات على المستوى العالمي في الحفر المائل وتوجيه الآبار وهي تقنية (جيو سفير).

ويقع حقل مسلة بين حقلي السرير وماجد في المنطقتين 65 و80 على بعد 500 كيلو متر جنوب شرق بنغازي.

ويعتبر من أحدث الحقول الضخمة الواقعة في حوض سرت وقد أكتشف عام 1963. يضخ إنتاجه إلى ميناء الحريقة عبر خط السرير وإلى مينا رأس لانوف عن طريق خط ماجد النافورة. ويتم استخراج النفط به بالرفع الطبيعي الذاتي و الرفع الصناعي.

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