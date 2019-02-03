مدير الأمن المركزي يشدد على معاملة المواطن بـ«الصورة المثلى»

مدير الأمن المركزي خلال زيارة تفقدية لفرع الإدارة في طرابلس. (وزارة الداخلية)

شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله على ضرورة الاهتمام بالضبط والربط، والتقيد بالزى الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، ومعاملة المواطن بالصورة المثلى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها عميد فتح الله لفرع الإدارة بطرابلس صباح اليوم الأحد.

وحث فتح الله أعضاء ومنتسبي الفرع على التواصل والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الأمن داخلها، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد أن جميع فروع ومكاتب التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي تعمل في إطار عمل موحد من أجل هدف واحد وهو حفظ الأمن والإستقرار داخل البلاد.

تأتي هذه الزيارة للوقوف على وضع الترتيبات والدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة.