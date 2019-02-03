«النصاب القانوني» يعرقل اجتماع بلدي سرت

معيتيق خلال لقاء مع عميد وأعضاء المجلس البلدي سرت الإثنين الماضي (إدارة التواصل والإعلام)

فشل المجلس البلدي بسرت في عقد اجتماعه، اليوم الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء رغم إبلاغهم بموعد الاجتماع.

جاء ذلك بعد يوم من اجتماع المجلس مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بحضور وزير الحكم المحلي ومدير إدارة المحافظات والبلديات.

وقال أحد أعضاء المجلس، الذي امتنع عن ذكر اسمه، إن المجلس البلدي لم يعقد اجتماعًا منذ شهر أكتوبر الماضي، لوجود مشاكل كثيرة.

واتفق المجلس مع معيتيق على المصالحة مع الأعضاء المتغيبين، خلال عشرة أيام أو تكليف لجنة تسييرية للمجلس، وإجراء تحقيق مع جميع أعضاء المجلس، حسب المصدر.