وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا

وزير التعليم المفوض خلال مراسم الإعلان عن الفائزين بجائزة المعلم المتميز (وزارة التعليم)

أعلن وزير التعليم المفوض، عثمان عبدالجليل، «إطلاق مبادرات منهجية حقيقية لتغيير التعليم قريبًا»، مشيرًا إلى أن «خطة إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية تهدف إلى زرع حب التعلم لا التعليم في نفوس التلاميذ والطلاب».

وأوضح خلال مراسم الإعلان عن الفائزين بجائزة المعلم المتميز، اليوم الأحد، «لا مناص من المحاولة والبدء وبذل كل الجهود والتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات من أجل تغيير واقع التعليم في بلادنا والنهوض به والوصول من خلاله إلى مصاف الدول المتقدمة».

وأضاف «لن يستقيم حال التعليم في بلادنا ما لم يكن هناك معلم كفء وقادر على الأداء، وذلك وفقًا للأساليب والمنهجية الحديثة للتعليم».