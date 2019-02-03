مدير أمن السواحل يتفقد النقاط البحرية في درنة

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل في لقطة جماعية خلال تفقده النقاط البحرية في درنة. (وزارة الداخلية)

أجرى مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العقيد البشير بالنور، وئيس مكتب العمليات البحرية، ومنسق الفروع بالمنطقة الشرقية أمس زيارة تفقدية للنقاط البحرية بمدينة درنة.

ووفق المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فإن هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لفروع الإدارة بالمنطقة الشرقية، للوقوف على سير العمل بالفروع وداخل هذه النقاط والمشاكل والعراقيل التي تواجهها.

وعلى هامش هذه الزيارة التقى بالنور معاون مدير أمن منفذ ميناء درنة البحري، ومدير الميناء، ورئيس الجمارك بالميناء، وعدد من أعضاء مصلحة الجوازات والجنسية وعدد منتسبي الإدارة من ضباط وضباط صف.