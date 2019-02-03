ارتفاعات طفيفة للدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 12:53 مساء

سجلت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسة الأكثر تداولاً ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأحد.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلاً 4.36 دينار اليوم، مقارنة بـ4.34 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما صعد اليورو بفارق قرشين اثنين أيضًا، مسجلاً 4.98 دينار اليوم، مقابل 4.96 دينار أمس، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.55 دينار اليوم، مقابل 5.54 دينار أمس بفارق قرش واحد.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.84 دينار، بينما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.40 دينار.

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