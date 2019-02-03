المبعوث الأممي يستمع لمقترحات ناشطين بشأن الملتقى الوطني والانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في القاهرة مع مجموعة من ناشطين سياسيين ليبيين للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.

وحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية للدعم، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تركزت النقاشات أمس السبت حول الملتقى الوطني والانتخابات».

اقرأ أيضا:سلامة: لا موعد للاستحقاقات الانتخابية قبل التوصل إلى تسوية

وفي تصريحات أدلى بها إلى تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في وقت سابق اليوم ، جدد مبعوث الأمم المتحدةرفضه تحديد مواعيد للاستحقاقات الانتخابية فى البلاد قبل التوصل إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

كان سلامة أجرى مباحثات في القاهرة أمس السبت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.