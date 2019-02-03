غسان سلامة: سألتقي السراج وحفتر وعقيلة في جولة جديدة من التفاوض

المبعوث الأممي غسان سلامة (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي د.غسان سلامة إنه سيبدأ جولة جديدة من التفاوض بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا بهدف سد الفجوة القائمة.

وأوضح سلامة الذي كان يتحدث إلى جريدة الشرق الأوسط «هناك نقاط عدة، بعضها قديم تم التوصل إلى حل لها بنجاح، لذا أنا متفائل»، مشيرًا إلى أنه سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ثم المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح.

وردًا على سؤال حول زيارته مصر ولقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قال المبعوث الأممي «نحن على تواصل دائم، وكذلك وزير الخارجية سامح شكري، وبعض المسؤولين. وأنا أدعم كل الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتوحيد الجيش الليبي، وهذه خطوة مهمة للأمن والاستقرار».