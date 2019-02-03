سلامة: البعثة الأممية في ليبيا تشبه الجواهرجي في حيادها واحترامها تفويضها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 11:13 صباحا
غسان سلامة

قال المبعوث الأممي غسان سلامة إن بعثة الأمم المتحدة تعمل بصورة تشبه «الجواهرجي»، وهذا يتمثل في حيادها واحترامها تمامًا التفويض الذي حصلت عليه للعمل في ليبيا، وكان سلامة يتحدث لجريدة «الشرق الأوسط» ردًا على سؤال عن أسباب الهجوم عليه في الشرق الليبي، إذ وصف الهجوم بأنه «جيد ولم يزعجني وكنت أتوقعه».
وأضاف سلامة «أن كل طرف ليبي يفرح عندما تقف بعثة الأمم المتحدة إلى جانبه، ويريد منها أن تتقدم أكثر، لكن عندما يشعر بأنها أقرب إلى طرف آخر يوجه إليها اتهامات بأنها تتدخل في الشؤون الليبية، من قبيل أنني أحكم ليبيا، إلى آخر هذه الاتهامات».
وضرب سلامة مثلاً على ذلك قائلاً: «أتذكر أنه عندما دخل المشير خليفة حفتر المستشفى في باريس، وانتشرت بعدها إشاعة أنه توفي هناك، سألتني بعض وسائل الإعلام، فأخبرتهم أنه تحدث معي هاتفيًا من المستشفى، بعدها قامت الدنيا، وبدأت أطراف كثيرة في الهجوم الشرس عليّ، وبشكل لم أشهده في حياتي، واتهمتني حينها بالكذب، وأني لم أتحدث بالحقيقة، وبعد فترة قصيرة عاد المشير سالمًا واستقبل في بنغازي، وظهرت الحقيقة التي سبق أن أعلنتها من قبل. واليوم هناك بعض أنصار المشير حفتر يتهمونني بأني لا أعترف بالجيش، لكن هذا أمر خاطئ، وقريبًا يرون أنهم خاطئون»، حسب ما جاء في جريدة الشرق الأوسط.

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