سلامة: لا موعد للاستحقاقات الانتخابية قبل التوصل إلى تسوية

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، رفضه تحديد مواعيد للاستحقاقات الانتخابية فى البلاد قبل التوصل إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف سلامة، في تصريح خاص إلى تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أوردته اليوم الأحد، من القاهرة: «لن أحدد موعدًا قبل أن أشعر بأن الفرقاء الليبيين توصلوا للحد الأدنى من عناصر التسوية التاريخية».

وأكد أن «أمامه الكثير لعمله فى هذا الصدد»، مشيرًا إلى أن «الصراع الأساسي بين الليبيين هو صراع على اقتسام ثروات البلاد».

وتابع المبعوث الأممى قائلاً: «إن هناك خلافات بين إيطاليا وفرنسا تنعكس على الملف الليبى»، مناشدًا الجانبين تنحية الملف الليبى جانبًا عن تلك الخلافات، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان سلامة أجرى مباحثات في القاهرة أمس السبت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

يشار إلى أن المبعوث الأممي قال في تصريحات إلى قناة ليبيا الشهر الماضي إنه لن يحدد موعدًا لعقد الملتقى الوطني إلا «عندما ينضج الأمر ويريد الليبيون أنفسهم التفاهم»، موضحًا أن الملتقى هدفه التأكيد على توافق الليبيين بشأن الانتخابات والاستحقاقات السياسية المقبلة.