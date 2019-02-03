«الأرصاد الجوية» تحذر من تقلبات جوية اعتبارًا من مساء اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية اعتبارًا مساء اليوم الأحد.

وتوقع المركز، في بيان، هطول أمطار متوسطة إلى جيدة غدًا، متوقعًا أن تكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد.

ومن المحتمل تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كلم في الساعة مع اضطراب البحر، حسب البيان.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان آخر إلى ارتفاع نسبي لدرجات الحرارة على مناطق شرق ليبيا، حيث تتراوح اليوم بين 21 و27 درجة مئوية، بينما تكون بين 15 و20 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، مع رياح جنوبية نشطة هذا اليوم مما تسبب فى إثارة الأتربة والغبار.