«تاموسني» يطالب «الرئاسي» بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 10:10 صباحا
إحدى جلسات مؤتمر «تاموسني» الرابع لبناء الشراكات. (الوسط)

طالب مؤتمر «تاموسني» الرابع لبناء الشراكات بين المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسستي الثقافة باعتماد العاصمة طرابلس كمقر دائم للاحتفال الرسمي لرأس السنة الأمازيغية، مطالبًا المجلس الرئاسي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا.

وخلال المؤتمر الذي عقد أمس السبت بمدينة يفرن، بحضور ممثلين عن المجالس البلدية ومديري مكاتب الثقافة ومراقبي التعليم والمجلس الأعلى الأمازيغي ومؤسسات المجتمع المدني، جرى الاتفاق على اختيار إحدى البلديات لتكون هي عاصمة الثقافة الأمازيغية في ليبيا سنويًاـ وتقام بها معظم الأعمال والبرامج التعليمية والثقافية المشتركة.

اقرأ أيضًا: «تاموسني» يوصي بوقفات احتجاجية ضد قرار «الوفاق» بشأن «الأمازيغية»

ودعا المجتمعون إلى التزام مراقبات التعليم بتقديم مقترحاتها المتعلقة بمراجعة المقررات الدراسية فيما يتعلق بالتعابير والأفكار العنصرية، وتشكيل لجنة تعني بإصلاحات المجلس الأعلى وتحديد موعد للانتخابات، وذلك في إطار العمل المدني الديمقراطي.

وتقرر تشكيل لجنة تعني بصياغة مذكرة شاملة في إطار التوصيات للملتقى الوطني الجامع. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في الرابع من أبريل المقبل ببلدية وازن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب