«تاموسني» يطالب «الرئاسي» بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا

إحدى جلسات مؤتمر «تاموسني» الرابع لبناء الشراكات. (الوسط)

طالب مؤتمر «تاموسني» الرابع لبناء الشراكات بين المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسستي الثقافة باعتماد العاصمة طرابلس كمقر دائم للاحتفال الرسمي لرأس السنة الأمازيغية، مطالبًا المجلس الرئاسي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا.

وخلال المؤتمر الذي عقد أمس السبت بمدينة يفرن، بحضور ممثلين عن المجالس البلدية ومديري مكاتب الثقافة ومراقبي التعليم والمجلس الأعلى الأمازيغي ومؤسسات المجتمع المدني، جرى الاتفاق على اختيار إحدى البلديات لتكون هي عاصمة الثقافة الأمازيغية في ليبيا سنويًاـ وتقام بها معظم الأعمال والبرامج التعليمية والثقافية المشتركة.

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ودعا المجتمعون إلى التزام مراقبات التعليم بتقديم مقترحاتها المتعلقة بمراجعة المقررات الدراسية فيما يتعلق بالتعابير والأفكار العنصرية، وتشكيل لجنة تعني بإصلاحات المجلس الأعلى وتحديد موعد للانتخابات، وذلك في إطار العمل المدني الديمقراطي.

وتقرر تشكيل لجنة تعني بصياغة مذكرة شاملة في إطار التوصيات للملتقى الوطني الجامع. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في الرابع من أبريل المقبل ببلدية وازن.