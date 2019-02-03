وزير الخارجية التونسي: التطورات الليبية على رأس جدول أعمال القمة العربية

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن تطورات الأوضاع في ليبيا ستكون على جدول أعمال الدورة العادية الـ30 للقمة العربية التي ستحتضنها تونس شهر مارس المقبل.

وعبّر الجهيناوي، في تصريحات صحفية، عن أمله في أن تكون القمة مناسبة لبحث حلول تُنهي أبرز القضايا التي تقف في وجه استقرار المنطقة العربية، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن بلاده ستعمل جاهدة على التنسيق مع الدول المشاركة في القمة من أجل الخروج بنتائج وقرارات تتماشى مع تطلعات جميع الشعوب العربية.

وفي الحادي عشر من يناير الماضي، قال الجهيناوي، إن بلاده تنسق مع ليبيا حول الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية القادمة التي ستحتضنها تونس يوم 31 مارس 2019.