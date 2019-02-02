مصدر عسكري: اشتباكات هي الأعنف في المدينة القديمة بدرنه

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 02 فبراير 2019, 11:48 مساء

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، إن الاشتباكات التي شهدتها المدينة القديمة وسط درنه بين قوات الجيش الإرهابيين هي الأعنف من نوعها.

وأوضح الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن «الاشتباكات بدأت منذ ظهر اليوم، بعد تقدم وحدات الجيش التابعة لغرفة عمليات عمر المختار على مواقع ومراصد الإرهابيين في أخر معاقله بالمدينه».

وأوضح الخرطوش، أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسمع صداها في كافة أنحاء المدينه، كما شهدت المدينة انتشار أمني مكثف وتطويق لمنطقة العمليات العسكرية لمنع هروب اي أرهابي من محاور القتال، مؤكدًا أن هذه الاشتباكات «هي الأعنف منذ شهر ديسمبر الماضي بعد أن كانت الاشتباكات بشكل متقطع طيلة الفترة الماضية».

ولفت الخرطوش، إلى أن «الجيش الليبي يتقدم بحذر شديد بسبب انتشار القناصة الذين يعتلون المباني والألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش الليبي».

وأشار الخرطوش  إلى أن الجيش «فقد أربعة جنود قضو جراء المواجهات المسلحة، فضلًا عن سقوط عددًا من الجرحى».

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