لجنة من «صحة الوفاق» تتفقد المراكز الطبية المتخصصة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 02 فبراير 2019, 08:11 مساء
جولة اللجنة بمركز علاج الأورام في سبها. (الإنترنت)

تفقدت لجنة مكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، برئاسة مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبدالعزيز سليمان، اليوم السبت، عددًا من المرافق الصحية والمراكز الطبية المتخصصة في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي بالوزارة، وداد أبوالنيران، إن اللجنة تفقدت سير العمل داخل مركز علاج العقم بمدينة سبها، الذي يعد المركز المتخصص الوحيد في علاج تأخر الإنجاب ويتبع وزارة الصحة على مستوى المنطقة الجنوبية.

وأضافت أبوالنيران أن اللجنة زارت أيضًا عددًا من المراكز الطبية المتخصصة بمدينة سبها شملت مركز علاج الأورام ومركز مكافحة الدرن ومصرف الدم ومركز سبها الطبي، إلى جانب مخازن الإمداد التابعة لإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وذكرت أبوالنيران أن مدينة سبها هي ثاني مدن وبلديات الجنوب التي زارتها اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بعد أن قامت بزيارة تفقدية لـ 15 مرفقًا صحيًّا داخل بلدية الشاطئ يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت أن اللجنة المشكَّلة بقرار المفوض بوزارة الصحة رقم (33) لسنة 2019 لازالت تواصل زياراتها لعديد المرافق الصحية الواقعة في مدن ومناطق الجنوب؛ بهدف الإطلاع على سير العمل داخلها وتحديد احتياجاتها الفعلية.

وأوضحت أبوالنيران أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم بن عفان، ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي عبدالرحمن عمير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبل تصدر تحديثًا لإصلاح خلل بالخصوصية