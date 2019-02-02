لجنة من «صحة الوفاق» تتفقد المراكز الطبية المتخصصة في سبها

جولة اللجنة بمركز علاج الأورام في سبها. (الإنترنت)

تفقدت لجنة مكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، برئاسة مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبدالعزيز سليمان، اليوم السبت، عددًا من المرافق الصحية والمراكز الطبية المتخصصة في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي بالوزارة، وداد أبوالنيران، إن اللجنة تفقدت سير العمل داخل مركز علاج العقم بمدينة سبها، الذي يعد المركز المتخصص الوحيد في علاج تأخر الإنجاب ويتبع وزارة الصحة على مستوى المنطقة الجنوبية.

وأضافت أبوالنيران أن اللجنة زارت أيضًا عددًا من المراكز الطبية المتخصصة بمدينة سبها شملت مركز علاج الأورام ومركز مكافحة الدرن ومصرف الدم ومركز سبها الطبي، إلى جانب مخازن الإمداد التابعة لإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وذكرت أبوالنيران أن مدينة سبها هي ثاني مدن وبلديات الجنوب التي زارتها اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بعد أن قامت بزيارة تفقدية لـ 15 مرفقًا صحيًّا داخل بلدية الشاطئ يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت أن اللجنة المشكَّلة بقرار المفوض بوزارة الصحة رقم (33) لسنة 2019 لازالت تواصل زياراتها لعديد المرافق الصحية الواقعة في مدن ومناطق الجنوب؛ بهدف الإطلاع على سير العمل داخلها وتحديد احتياجاتها الفعلية.

وأوضحت أبوالنيران أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، ومدير إدارة الشؤون العلاجية إبراهيم بن عفان، ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي عبدالرحمن عمير.