إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تبدأ بصيانة وتحوير مستشفى الشمالية القروي

من داخل مستشفى الشمالية القروي في بني وليد. (الإنترنت)

بدأت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، أعمال الصيانة والتحوير لمستشفى الشمالية القروي بعد توقيع العقد بين الوكيل العام لوزارة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد خلال الفترة الماضية.

وقال مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران، إن أعمال الصيانة تتضمن صيانة بعض العيادات وتحوير غرفة العمليات وصالة الولادة وإنشاء حديقة للمستشفى ومطعم لتقديم الوجبات للمرضى المتواجدين في قسم الإيواء.

وأضاف أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن أعمال الصيانة تشمل أيضًا صيانة جهاز الإسعاف والطوارئ ومستشفى الظهرة القروي وإجراء صيانة سريعة لبعض المرافق الصحية في بلدية بني وليد.