أهالي وحكماء بلدية اجخرة يرفضون تأجيل الانتخابات

حكماء أجخرة أثناء تلاوة البيان. (الإنترنت)

أعلن أهالي وحكماء ومنظات المجتمع المدني في بلدية اجخرة بمنطقة الواحات، رفضهم لتأجيل الانتخابات في ليبيا، معتبرين أن تصريحات المبعوث الأممي غسّان سلامة بالخصوص «غير مبررة» و«تساهم في زيادة التوتر والفرقة بين الليبيين».

وجاء في نص بيان أصدروه اليوم السبت، في ختام اجتماعهم بقاعة المجلس البلدي أنّهم يتطلعون «لوقوف الأمم المتحدة بحزم ضد كل من يقف عائقا في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء هذا الاستحقاق المتمثل في الانتخابات في موعدها المحدد».

وطالب أهالي اجخرة في البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «العمل بجدية من أجل اتمام هذا الاستحقاق الهام الذي سوف يغير مجرى الأحداث ويساهم في إنهاء الصراع ولملماة الجراح والعودة بليبيا إلى بر الأمان».

ودعا أهالي وحكماء ومنظمات المجتمع المدني ببلدية اجخرة في ختام البيان الليبيين إلى «الوقوف صفا واحدا وتفويت الفرصة أمام العملاء والمندسين الذين لا يريدون لوطننا الأمن والاستقرار».